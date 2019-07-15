Около 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 23:51 • 15 июля 2019
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В аэропорту Внуково два рейса задержали
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В аэропортах столичного авиаузла по состоянию на вечер 15 июля отменили и задержали в общей сложности 29 рейсов.
В аэропорту Домодедово восемь рейсов отменили, еще девять рейсов задержали. В аэропорту Внуково два рейса задержали. В аэропорту Шереметьево 10 рейсов задержали.
Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании AirBaltic, следовавший рейсом из Риги в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Это произошло по причине нетипичного запаха в салоне и кабине пилотов.
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