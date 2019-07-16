Облачный сервис защитит биометрические данные россиян
Оператор единой биометрической системы «Ростелеком» подтвердил, что разработка облачного сервиса шифрования биометрии завершится до конца текущего года.
Как уточнили в компании, ключ шифрования данных будет храниться в облачном сервисе, туда же будет поступать биометрия от банков, принимающих участие в проекте. Из облака данные станут передавать в единую биометрическую систему по каналам, защищенным криптографическими средствами.
Такой способ существенно повышает надежность защиты персональных данных, отмечают в «Ростелекоме».
Председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков отмечает, что готовность сервиса еще не означает полный переход на него банков, поскольку подключение к единой биометрической системе требует больших затрат, что проблематично для небольших кредитных организаций. В связи с этим парламентарии считают необходимым сдвинуть сроки до 2021 года, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что национальная платежная система «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
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