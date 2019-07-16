Новую охранную систему установили в Третьяковской галерее
Третьяковская галерея получила новую охранную систему — ее установка уже завершена.
Как сообщает официальное издание корпорации «Росатом», газета «Страна Росатом», система третьего рубежа охраны предназначена для защиты непосредственно объекта искусства, а не периметра вокруг него.
Начальник отделения компании-разработчика «Элерон» Алексей Руднев уточнил, что приоритетами при создании новой системы стали компактность и эстетика — поэтому «потребовались новые инженерные и алгоритмические решения». Датчики системы сопоставимы по размерам с банковской картой, их можно крепить на раме картин.
Напомним, за последнее время в Третьяковке произошло сразу два громких инцидента с полотнами. 25 мая 2018 года Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло и повредил картину в трех местах — за это суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.
27 января 2019 года Денис Чуприков вынес из музея картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» прямо во время экспозиции, однако на следующий день его задержали, полотно вернули в Третьяковку.
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