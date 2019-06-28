МВД завершило расследование по делу о краже картины из Третьяковки
В Москве завершилось предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел 27 января 2019 года. На следующий день сотрудники МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области задержали по подозрению в совершении преступления Дениса Чуприкова. По данным следствия, он похитил экспонат из корыстных побуждений. Мужчина изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся. Суд взял подозреваемого под стражу.
Картина была обнаружена на территории строящегося объекта в Одинцовском районе и передана представителям Министерства культуры РФ.
По результатам двух психиатрических экспертиз мужчина признан вменяемым. Стоимость картины составляет около 20 миллионов рублей, сообщили на официальном сайте МВД РФ.
Ирина Волк добавила, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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