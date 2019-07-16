Общественный совет Минприроды предложил ввести ЕГЭ по экологии
Председатель Ассоциации журналистов-экологов, член Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Федоров подтвердил, что совет рекомендует проработать вопрос о введении единого государственного экзамена по экологии.
Как отмечает Федоров, несмотря на наличие требований к знаниям школьников по экологии в федеральном государственном образовательном стандарте, фактически в школах они не соблюдаются. В связи с этим совет предлагает ввести предмет «Экология и устойчивое развитие» и организовать сдачу ЕГЭ.
В качестве одного из вариантов Федоров предложил годичный курс предмета, по аналогии с курсом астрономии, сообщает РИА Новости.
Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов подвел предварительные итоги единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и всероссийских проверочных работ.
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