Видео медузы размером с человека появилось в Сети
Британский биолог Лиззи Дейли опубликовала видеозапись, на которой запечатлена медуза размером с человека.
Оценить габариты представительницы морской фауны помогают дайверы, которые плавают рядом с медузой.
Как отмечают эксперты, хотя вес бочковой медузы может достигать 35 килограммов, она не представляет опасности для людей, сообщается в Twitter Общества сохранения моря.
This is crazy! Divers swam with this massive barrel jellyfish off the coast of Cornwall.— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) 15 июля 2019 г.
It’s the largest species of jellyfish found in British waters.@BBCCornwall @Shark_ManDan pic.twitter.com/LjxvHS53aB
Ранее австралиец Нил Кэмерон выложил в Сети видеозапись, на которой запечатлел гигантское беспозвоночное — физалию, известное также как португальский кораблик. Размер данной особи составлял восемь футов (около 2,44 метра).
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