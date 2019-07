Видео медузы размером с человека появилось в Сети

Британский биолог Лиззи Дейли опубликовала видеозапись, на которой запечатлена медуза размером с человека.

Оценить габариты представительницы морской фауны помогают дайверы, которые плавают рядом с медузой.

Как отмечают эксперты, хотя вес бочковой медузы может достигать 35 килограммов, она не представляет опасности для людей, сообщается в Twitter Общества сохранения моря.

This is crazy! Divers swam with this massive barrel jellyfish off the coast of Cornwall.

It’s the largest species of jellyfish found in British waters.@BBCCornwall @Shark_ManDan pic.twitter.com/LjxvHS53aB