Лучшее время для чтения

Для многих наступление летних месяцев означает приближение отпуска, а для детей — каникул. Это уникальное время, которым мы сами распоряжаемся. Его можно просто потратить, как выражаются сегодня, «прожечь», но можно провести с пользой.

Важно правильно распорядиться свободным временем, а это тоже уменье. Для этого необходимо понимать ценность каждой минуты, научиться успевать выполнять все свои обязанности и найти время на отдых: поработать на дачном участке, сделать запланированные домашние дела, погулять на свежем воздухе, сходить в лес за грибами, навестить родственников, попутешествовать и, конечно, подобрать интересную книгу и прочесть ее всей семьей. Но чтение не должно быть только для развлечения. Очень важно, чтобы оно развивало и обогащало всех членов семьи, в том числе и духовно.

Летний отдых не может быть полноценным без тихого, вдумчивого чтения любимых книг, поскольку это лучшая возможность немного очнуться от повседневной суеты, остановиться и успокоиться.

Чтение может стать досугом для всей семьи и создать внутрисемейные связи. Сейчас одной из больших семейных проблем является непонимание между поколениями. Но то, как сейчас родители вместе с детьми проводят лето, запомнится им навсегда. Когда они вырастут, картины совместного чтения и обсуждения прочитанного будут периодически всплывать в их памяти. Тогда велика вероятность, что и через десятилетия книга окажется и их непременным спутником на отдыхе.

Можно связать с книгой целое путешествие. В разных городах есть литературные музеи, экспозиции которых посвящены какому-то периоду русской литературы, одному или нескольким писателям.

Особенно интересны дома-музеи писателей. Например, в Калужской области такими являются усадьба Гончаровых в Полотняном заводе, дом-музей Константина Паустовского, дома Николая Заболоцкого и Цветаевых в Тарусе. В Москве — храм Большое Вознесение, где венчался Пушкин. В каждом регионе найдутся такие памятные места. Важно только приложить немного старания, выбрать подходящий музей и пройтись по старинным улицам города, а там на каждом углу храм — каменная летопись жизни города.

Можно устроить квест: вместе искать реку, улицы, дома, описанные в литературных произведениях, или пройти по маршруту героя произведения, постараться сравнить, что изменилось, а что сохранилось в нетронутом виде со времен автора. После таких поездок семья узнает новое о писателе, и его книги станут ближе, приобретут новый глубинный смысл.

Многих детей приводят в восторг знакомые силуэты зданий, ландшафты, которые они видели в кино. Чтобы оживить книгу, попробуйте посетить места, где снимался фильм по любимому произведению сына или дочери или подвизался подвижник православия. Его место подвига, описанное в житии, сравнить с тем, что сейчас там находится.

Может, в вашей семье появится традиция каждый вечер по очереди зачитывать и обсуждать коротенькие православные притчи Фото: https://pixabay.com/ru

Полезно обратиться и к опыту прошлых поколений. Например, в семье святых царственных страстотерпцев чтение было общим времяпрепровождением. Это касалось и изучения духовной литературы. Из Екатеринбурга императрица писала: «Каждый день одна из девочек читает мне духовные книги», а 16 июля оставила заметку: «Татьяна осталась со мной и читала святого пророка Амоса и пророка Авдия».

Возможно, в вашей семье появится традиция каждый вечер по очереди зачитывать и обсуждать коротенькие православные притчи или, например, отрывки из книг лауреатов Патриаршей литературной премии.

В хорошую погоду можно вместе выехать на природу, искупаться, позагорать, и пусть каждый возьмет с собой понравившуюся книгу.

Благодаря чтению вы можете уделить время самым близким людям, например, подкрепить человека, когда он болеет, или почитать состарившимся родителям книги, любимые ими с юности. Многие пожилые люди с большим интересом слушают статьи из православных журналов, таких как «Фома», отрывки из книг православных авторов. Порой, эта заинтересованность перерастает в изучение более глубокой духовной литературы. Пожилые родственники больше узнают о храме, охотнее соглашаются поисповедоваться, причаститься. Таинства Покаяния, Соборования и Причащения, в свою очередь, помогают человеку восстановить душевные и физические силы. Но главное — участие в них напрямую влияет на вечную участь человеческой души (см. Ин. 6:53–54).

Чтение вслух помогает больше рассказать близкому человеку о вере и в то же время проявить к нему внимание, окружить заботой, которой подчас так не хватает пожилому человеку. Представьте, как после горько будет осознавать, что не выделили время своего отпуска, чтобы почитать им, уделить внимание, а тяжелее всего — не успели напомнить близкому человеку о Боге перед отходом в другой мир.

В этом плане очень важно и самому постоянно совершенствовать душу чтением книг Нового Завета, святых отцов. Как говорит о Евангелии преподобный Серафим Саровский, «Бог открыл свою волю ничтожной пылинке — человеку! Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая воля, — в твоих руках». Таким бесценным для человека является Священное Писание.

Святой Игнатий Брянчанинов говорил, чем больше мы с благоговением читаем Евангелие, стремимся следовать словам Господа, тем более жизнь наша становится добродетельной. Книги святых отцов помогают правильно понять, усвоить слова Священного Писания.

Таким образом, в летний период благодаря полезному чтению вы сумеете не только хорошо отдохнуть, но и больше узнать об окружающем нас мире, о городах и селах, в которых жили наши предки, мы сможем проявить любовь к близким людям и позаботиться о собственной душе.

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