Фильмы Шукшина бесплатно покажут в честь 90-летия со дня рождения режиссера
• 07:35 • 16 июля 2019
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Программа состоит из девяти фильмов и включает лучшие актерские и режиссерские работы Василия Шукшина
Фото: Кадр из фильма Василия Шукшина «Калина красная» (1973)
С 25 по 28 июля «Москино» покажет фильмы, посвященные 90-летию со дня рождения кинорежиссера и актера Василия Шукшина.
Программа состоит из девяти фильмов. Москвичи смогут бесплатно посмотреть такие работы, как «Мужской разговор», «Мишка, Серега и я», «Аленка». В фильмах «Печки-лавочки, «Странные люди» и «Ваш сын и брат» Василий Шукшин выступил в качестве режиссера, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Спутник», «Тула», «Юность» и «Факел». С расписанием сеансов можно познакомиться на сайте «Москино».
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