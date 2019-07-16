Интервал движения поездов увеличен на Ярославском направлении МЖД
• 07:46 • 16 июля 2019
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Движение организовано по соседним путям
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Интервал движения поездов увеличен на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки электрички около станции Мытищи по техническим причинам.
Пригородные поезда в сторону столицы объезжают остановившийся состав по третьему пути без остановки на платформах Тайнинская, Перловская и Лось. Движение организовано по соседним путям.
Принимаются необходимые меры для введения поездов в штатный режим. Ведомство приносит пассажирам извинения за предоставленные неудобства, сообщили на официальном сайте МЖД.
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