Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменят 20-29 июля
В связи с проведением ремонтно-путевых работ с 20 по 29 июля будет изменено расписание ряда электричек Ярославского направления Московской железной дороги. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МЖД.
— Железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы на перегоне Пушкино – Софрино Ярославского направления МЖД. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок, — указано в сообщении.
Сообщается, что работы будут осуществляться преимущественно в дневное время. Это позволит максимально сохранить количество и расписание поездов, следующих в часы пик.
Пассажиров попросили с пониманием отнестись к проводимым работам, а также ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
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