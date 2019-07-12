Расписание электричек Ленинградского направления изменят до конца июля
Пресс-служба Октябрьской железной дороги информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания ряда пригородных поездов Ленинградского направления.
Поскольку на железной дороге ведутся работы по модернизации инфраструктуры, во второй половине июля отменят несколько составов, а у ряда других поездов изменится время отправления и прибытия.
Пассажиров просят ознакомиться с актуальным расписанием на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось о предстоящей корректировке расписания ряда пригородных поездов Казанского направления.
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