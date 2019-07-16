Москвичи получили более 617 тысяч электронных писем с результатами экзаменов
Более пяти миллионов раз жители столицы воспользовались городскими сервисами, чтобы узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ. Результаты опубликованы в специальном разделе «Образование» на сайте мэра Москвы.
В июне 2019 года горожане получили свыше 617 тысяч электронных писем и более 147 тысяч push-уведомлений с итоговыми баллами. За первую половину 2019 года было подано более 211 тысяч заявок на участие в итоговом сочинении.
Также через портал mos.ru можно подать апелляцию. Данной услугой воспользовались свыше 14 тысяч раз.
Всего на сайте доступно более 330 электронных услуг и сервисов, самые популярные из которых — прием показаний приборов учета воды, поиск и оплата штрафов ГИБДД и запись к врачу.
Читайте также: Россияне получат возможность обжаловать штрафы по Интернету