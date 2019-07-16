Российские звезды стремительно постарели с помощью мобильного приложения

Российские знаменитости, популярные в Instagram, удивили своих фанатов, постарев на несколько десятков лет. Всему виной приложение FaceApp, которое способно искусственно состарить человека в режиме фото.

В непривычном для публики виде предстали такие звезды, как Гарик Харламов с женой Кристиной Асмус, Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Настасья Самбурская, Владимир Соловьев и другие.

Так называемый флешмоб или челендж искусственного состаривания уже вовсю набирает обороты в социальных сетях. Звезды продолжают публиковать неожиданные для подписчиков фото, а фанаты заметно оживились в комментариях под постами.

Так, недавно в Instagram появилось лицо пенсионера — Гарика Харламова.

Фото не оставило поклонников юмориста равнодушными. Они тут же принялись шутить в комментариях.

«Гарик, так не пугай! А то я подумал, что ты после летаргического сна отошел!» — написал один из пользователей соцсети.

Жена звезды Кристина Асмус тоже осмелилась перенестись в будущее вместе со своим мужем.

«Вы очаровательны и в таком виде.» — сделала актрисе комплимент подписчица.

Помимо этого, участь резкого старения настигла и коллег Харламова: Тимура Батрутдинова и Вадима Галыгина.

«Хороши все трое! Но Галыгин эпичен особенно. Страж последней коммуналки.» —пошутил поклонник юмористов.

Давний друг и коллега шоуменов Михаил Галустян решил не отставать от трендов и тоже решил «тряхнуть стариной».

«Мишаня, кто видел глубину твоих глаз, тот знает — ты не постареешь. Но, так, себя побаловать сединой, разве что.» — написал под фото Галустяна Виталий Гогунский.

Российскую актрису Настасью Самбурскую зрелый возраст тоже не пугает. Она с удовольствием присоединилась к челенжу.

— Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь 3 размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить, — подписала девушка фото.

Но, как оказалось, не только юмористы по профессии любят пошутить. Телеведущий Владимир Соловьев тоже вступил в ряды пенсионеров и побил рекорд по белизне седины.

Комментарии под публикацией журналиста спустя пару минут начали пестрить добродушными пожеланиями и комплиментами.

«Мужчину украшают седина и морщины. А так же, прожитый опыт и человечность. Вам, Владимир, все идёт.» — написала пользователь Instagram.

«Хорошие люди и стареют красиво!» — восхитилась поклонница знаменитости.

К слову, приложение FaceApp стало очень популярным не только среди звезд. Ежедневно с помощью программы пользователи меняют свой возраст, выставляя в свет свои фотографии.

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