Петр Бирюков: В зеленоградском парке Победы появятся набережные

В парке Победы в Зеленограде в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории ведутся работы по устройству набережных, об этом во вторник, 16 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Центральный элемент территории — Большой городской пруд площадью около девяти гектаров. Водоем занимает особое место в парковой композиции, но до комплексного благоустройства здесь не было удобных подходов и спусков к воде. Чтобы максимально разнообразить отдых посетителей, в парке обустроят живописные прогулочные променады в виде набережных на сваях, которые позволят включить береговую линию в общее пространство парка, — рассказал о планах благоустройства заммэра.

Водоем занимает особое место в парковой композиции, но до комплексного благоустройства здесь не было удобных подходов и спусков к воде Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Всего в парке специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обустроят две набережные, которые пройдут вдоль берегов Большого городского пруда. На данный момент забурены сваи, с помощью металлоконструкций ведется формирование оснований будущих набережных. В целях безопасности на них обустроят ограждения. Затем конструкции облицуют специальной террасной доской.

— Одна из набережных пройдет вдоль берега со стороны префектуры, протяженность маршрута составит порядка 400 метров. Здесь поставят более 20 лежаков и шесть лавочек. Другая, поменьше, будет обустроена со стороны Дендропарка, ее протяженность составит порядка 150 метров. На ней установят 12 скамеек для отдыха. А для вечерних прогулок по набережным в поручни вмонтируют светодиодную ленту, — рассказал Бирюков.

Всего в парке обустроят две набережные, которые пройдут вдоль берегов Большого городского пруда Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству сетей электроснабжения и дорожно-тропиночной сети. Помимо этого, завершается реконструкция фонтана и ремонт подпорных стен. На территории всего парка дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников. Также здесь разобьют цветники и обустроят газоны.

Завершить благоустройство парка Победы в Зеленограде планируется в 2019 году.

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