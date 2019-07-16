Участник «Московского долголетия» похудел на 30 килограмм за счет йоги и фитнеса
Участник проекта «Московское долголетие» Тигран Сарибекян похудел с 128 кг до 98 кг, посещая занятия по йоге и фитнесу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения.
Тигран Сарибекян стал участником «Московского долголетия» в мае 2018 года и изменил свою жизнь. Мужчина похудел на 30 килограмм и начал заниматься английским языком, йогой и фитнесом. Сначала 59-летний мужчина занимался два раза в неделю, а сейчас он посещает тренировки уже шесть раз в неделю.
— Если люди хотят изменить свою жизнь, самое главное — сделать первый шаг. И я взял — пошел, и получилось, — приводит слова Тиграна Сарибекяна пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения.
Записаться на занятия в рамках проекта «Московское долголетие» можно в территориальных центрах соцобслуживания населения, в центрах госуслуг «Мои документы», в поликлиниках, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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