Стало известно, каких экзотических животных чаще всего выбрасывают москвичи
• 09:34 • 16 июля 2019
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Змей находили в ванной или на кухне
Фото: https://pixabay.com
Москвичи чаще всего из экзотических животных выбрасывают змей, игуан и попугаев. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Экзотических животных и птиц выбрасывают сами владельцы, или они убегают из квартир. Жители находят их на улице или в подъезде. Иногда животные попадают в соседние квартиры. Змей находили в ванной или на кухне, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По мнению Антона Кульбачевского, жители столицы часто заводят дома экзотических животных, являющихся символом года.
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