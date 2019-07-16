Ученые заявили, что гранатовый сок может спровоцировать появление рака

Французские исследователи заявили о том, что сладкие напитки пагубно влияют на здоровье человека. В их число входит и содержащий большое количество сахара гранатовый сок. Ученые предупредили, что употребление напитка даже маленькими порциями способно спровоцировать появление онкологии.

К слову, специалисты уже не в первый раз говорят о том, что сахар способен существенно навредить организму. Так, небольшой стакан сока или содовой в день представляет настоящую угрозу для человеческого организма.

Около девяти лет исследователи наблюдали за физиологическим состоянием более чем ста тысяч пациентов. Их средний возраст составлял 42 года.

После окончания эксперимента ученые сообщили, что 100 миллилитров сока увеличивают риск заболевания раком на 18 процентов, а вероятность появления злокачественной опухоли в молочной железе повышается на 22 процента.

Незадолго до этого исследования ученые из Гарвардской школы выяснили, что любители сладких напитков больше других подвержены опасности умереть в раннем возрасте. Об этом сообщает Medicalxpress.

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