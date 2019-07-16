Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежий хлеб в магазине

В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе хлеба в магазине.

В первую очередь подчеркивается, что хлебобулочные изделия и собственно хлеб должны перевозиться либо в лотках, либо в специальных закрытых автомашинах или фургонах с полками. Приобретать продукцию рекомендуется исключительно в стационарных предприятиях торговли, где созданы надлежащие условия хранения.

Обратить внимание стоит на форму хлеба. Он должен быть чистым, без повреждений (вмятин, трещин, боковых наплывов) и при этом как следует пропечен, чтобы и внутри не было нарушений (комков или, напротив, пустот).

— Он должен быть эластичным и равномерно пористым, — отметили в ведомстве.

Следует убедиться, что на этикетке приведена дата изготовления и срок годности. Специалисты подчеркивают: белый хлеб сохраняет полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб считается свежим 36 часов. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 граммов не могут храниться дольше 16 часов. В связи с этим объемы приобретаемого хлеба надлежит рассчитывать заранее.

Что касается вопроса хранения, то хлеб лучше поместить в воздухопроницаемую хлебницу или тканевый мешок, но не в полиэтиленовый пакет. Соответствующая информация указана на сайте Роспотребнадзора.

Читайте также: Средний чек: как москвичу уложиться в продуктовую корзину за 706 рублей