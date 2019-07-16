Депутат прокомментировал сообщения о подготовке России к «удару» по Европе
Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил публикации СМИ о возможном «ударе» России по странам Евросоюза, напомнив, что российская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер.
15 июля в немецких СМИ появились сообщения о том, что российская армия перевооружается «запрещенными» ракетами и готовится к нападению на европейские страны.
По мнению немецких экспертов, в планы России входит уничтожение мирового порядка и подрыв сплоченности Североатлантического альянса. Внезапный удар Россия может нанести по Прибалтике, Украине или Польше.
В этом случае Европа окажется перед выбором между полномасштабной войной и изменением статуса-кво в пользу России, передает Nation News со ссылкой на зарубежные источники.
Депутат Александр Шерин отметил, что оснований вести региональные войны в Европе у России нет. По его словам, в этом нет логики — ведь Европа является главным партнером Москвы по поставкам газа.
— Если мы пойдем на них войной, кто тогда будет покупать наш газ? Зачем нам рубить сук, на котором сидим? — отметил Шерин в комментарии ФАН.
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