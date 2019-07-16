Ученые разработали бюджетный метод заморозки раковых клеток
Работники из Университета Джона Хопкинса рассказали об инновационном способе лечения рака груди.
Исследователи объяснили, что процесс заморозки способен побороть опасное заболевание. Специальный прибор, который они изобрели, вырабатывает углекислый газ. Вещество, в свою очередь, приводит раковые клетки в замороженное состояние. Ученые сообщили, что уже протестировали новый метод на животных.
— Наше устройство — это давно забытая технология, которую мы усовершенствовали для достижения нужного результата. Прибор уже успешно протестирован на животных, — рассказали специалисты.
Также стало известно, что позволить себе такое лечение смогут не только финансово состоятельные люди, но и те, кто принадлежит среднему классу.
Исследователи напомнили, что рак молочной железы по-прежнему уносит большое количество жизней, хоть онкология теперь и стала диагностироваться на самых ранних стадиях. Инновационный метод заморозки может стать настоящим спасением в лечении этого страшного недуга. Об этом пишет РЕН ТВ.
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