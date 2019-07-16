«Роскачество» рассказало, антивирусы какой операционной системы ненадежны
«Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний International Consumer Research and Testing (ICRT) провели исследование встроенных антивирусных программ для разных компьютерных устройств.
В общей сложности было проанализировано 35 программ 19 производителей. Десять из них — для MacOS, 25 — для Windows. Экспертиза осуществлялась по 365 параметрам качества по трем категориям: эффективность защиты от вредоносных программ, удобство использования и потребление ресурсов.
Выяснилось, что антивирусы ведущих на рынке Mac и Windows справились хуже, чем антивирусы сторонних производителей. Они не вошли в пятерку лучших встроенных антивирусных программ для этих операционных систем.
При этом в «Роскачестве» подчеркивают, что MacOS заняла последнее место рейтинга, так как система не остановила почти ни одного вируса. Windows показал результаты получше, «достойно показав себя в тесте защиты от угроз из Интернета и остановив все вирусы-вымогатели». Соответствующая информация приведена на сайте «Роскачества».
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