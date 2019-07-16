Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Министерство обороны России представило ролик пролета стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Балтийского моря. Полет продолжался свыше семи часов.
На кадрах видно, как самолет взлетает и приземляется. Также запечатлен собственно полет над морем. В определенный момент можно увидеть, как к ракетоносцу РФ приближается истребитель.
#Видео Два стратегических ракетоносца #Ту160 выполнили плановый 7-часовой полет над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута самолеты РФ сопровождали истребители #F16 ВВС Дании, финские #F18 и шведские #JAS39 Gripen https://t.co/U3XipcYRch @MID_RF pic.twitter.com/m6K565fL9d— Минобороны России (@mod_russia) July 15, 2019
В военном ведомстве также отметили, что Ту-160 патрулировал нейтральные воды Балтики, а на отдельных участках пути их сопровождали датские истребители F-16, а также F-18 и JAS-39 Gripen ВВС Финляндии и Швеции соответственно.
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