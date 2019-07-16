Представители субкультур оспорили мнение РПЦ и отказались считать себя проблемной молодежью

Священный Синод выработал рекомендации по работе с молодыми людьми. Высший орган власти РПЦ под председательством патриарха Кирилла опубилковал на официальном сайте рекомендации по работе с проблемной молодежью.

К ним РПЦ относит велосипедистов, вегетарианцев, скейтеров и роллеров, уличных танцоров, волонтеров из Liza Alert, любителей настольных игр, поклонников раздельного сбора мусора, геймеров и других.

Настоятель храма Всемилостивого Спаса и бывшего Скорбященского монастыря Александр Ильяшенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прокомментировал эти рекомендации для священников:

— Речь идет не о том, что человек с хобби в зоне риска. Молодежь стоит на пути выбора и выбор этот не лучший. Документ обращен к священникам, чтобы они работали с непростым контингентом. Почему такие проблемы с молодежью? По статистике каждый 13 выпускник школы попадает в места лишения свободы. Это задача системы образования – заинтересовать и дать знания, которые они смогут конструктивно использовать, дать идеалы, но не всегда так получается, — рассказал священник.

По его словам, документ призывает священников внимательно относиться к серьезным потрясениям, которые могли быть в семье у подростка. Если в круг зрения священника попадает молодой человек, надо поинтересоваться условиями его жизни.

— Нас готовят к тому, чтобы вдумчиво относиться к молодежи, — подчеркнул отец Александр.

Граффитчик, сооснователь граффити команды «Creckerjack» Иван Гавриков рассказал о своей работе, выросшей из хобби:

— То чем мы занимаемся — наша работа, мы юрлицо и налогоплательщик. Толчком послужило граффити как субкультура имеет противоречивый характер. Есть общественно порицаемая часть (когда граффитчики не согласовывают свою деятельность с властями и портят стены). В основной массе стритарт – создание артобъектов и проявление своей креативности – это и есть основной толчок к творчеству и работе, — отмечает Гавриков.

Танцор, судья «World of Dance», хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Михаил Никифоров считает, что отношения с родителями никак не влияют на выбор подростка заниматься хобби.

— У меня все в порядке с родителями, они прожили всю жизнь вместе, это никак не влияет, каждый делает свой выбор. Любая культура априори дает семью, которая ограждает человека от плохой кампании и наркотиков. Культура говорит о том, что мы делаем людям добро через музыку, танцы, граффити. Мы показываем родителям, что мы достойные люди. Если человек занимается творчеством, он находит коммуникацию с людьми, может нормально продвигаться в социуме, — подчеркнул танцор.

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