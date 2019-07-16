Капитальный ремонт проведут в лечебном отделении больницы имени Алексеева
В психиатрической клинической больнице № 1 имени Алексеева отремонтируют лечебное отделение. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Корпус № 18 был построен в 1900 году. Лечение в больнице проходят пациенты с различными заболеваниями.
В состав структуры проектируемого физиотерапевтического отделения войдут помещения врача-физиотерапевта, медсестры, кабинеты массажа и электролечения. Кроме того, появится блок помещений водолечения и лечебной физкультуры.
Помещения физиотерапевтического корпуса будут оснащены необходимым медицинским и технологическим оборудованием. В рамках капитального ремонта планируется реставрация архитектурно-художественного оформления фасадов здания и его ценных элементов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Кстати, в Басманном районе сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» высадят деревья и кустарники. Работы выполнят к началу осени 2019 года.
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