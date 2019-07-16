Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок в Москве

Число ипотечных сделок с начала года в столице увеличилось на 22 процента. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Росреестра Москвы.

По данным за второй квартал 2019 года, ведомство зарегистрировало 21 984 договора ипотечного жилищного кредитования. Это на 8 процентов больше, чем в январе–марте (20 388 договоров).

— С начала года число ипотечных сделок увеличилось на 22 процента, достигнув наивысшего показателя в апреле — свыше 8 тысяч договоров, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — Отчасти это может быть связано с реализацией кредитов, полученных в конце прошлого года.

По его словам, сейчас наблюдается состояние покоя — два месяца количество сделок держится на уровне семи тысяч.

— Как считают многие эксперты, говорить о стагнации или иных резких изменениях на рынке ипотечного кредитования преждевременно: опыт прошлых лет показывает прямую связь высокого спроса на жилье и сниженной ипотеки, — отмечает Игорь Майданов.

Он напомнил, что средневзвешенная ипотечная ставка в 2018 году достигала рекордно низкого показателя в 9,5 процента.

— Сейчас этот показатель выше 10,5 процента, — сообщил Майданов. — Центробанк в середине июня снизил ключевую ставку на 0,25 пункта, что уже простимулировало крупнейшие банки страны начать пересматривать свою кредитную политику. Возможно, в будущем это оживит рынок и ипотека вновь станет фактором доступности жилья и, как следствие, регулятором спроса.

Кстати, специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» до конца июля 2019 года приведут в порядок одно из зданий Пресненского района. Капитальный ремонт состоится по адресу: улица Грузинский Вал, дом 28/45.

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