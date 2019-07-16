Психолог посоветовал не проводить футбольные матчи поздно вечером
Специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин считает, что не следует проводить футбольные матчи поздно вечером.
После матча «Ростов» — «Оренбург» тренер Валерий Карпин пожаловался на слишком позднее начало матча (21:30) и назвал это «преступлением».
Вадим Гущин считает, что позднее проведение матчей плохо сказывается на посещаемости и на физической форме футболистов.
— Футболисты привыкли, что матчи проходят где-то с пяти до девяти вечера, а тут соревнование идет вне привычного биологического ритма. Ну и потом целый день сидишь и ждешь, переживаешь — это негативно влияет на состояние футболиста, — отметил эксперт.
Вадим Гущин считает, что оптимальное время для проведения футбольных матчей — с пяти до семи вечера, передает argumenti.ru.
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