«Танцующий» светофор установили на Цветном бульваре
Ко Дню московского транспорта в столице установили интерактивный светофор на Цветном бульваре рядом с Цирком Никулина. Об этом сообщает Twitter Центра организации дорожного движения.
В День московского транспорта установили интерактивный светофор на Цветном бульваре.
Как он работает:
1. танцуешь в кабину с камерами видеоаналитики;
2. танец транслируется на красной секции светофора;
3. PROFIT: +100 к веселью, -100 ккал в боках и 0 желающих перебежать. pic.twitter.com/JQWtcRHgZZ— ЦОДД (@gucodd) 16 июля 2019 г.
Недалеко от сигнализатора расположена кабина, где пешеходы могут потанцевать. Движения человека транслируются в режиме реального времени на красный сигнал светофора, а значок полностью их повторяет.
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