Конгрессмены США изучат резолюцию о «расистских» заявлениях Трампа
Члены Палаты представителей США намерены изучить резолюцию об осуждении президента Дональда Трампа за «расистские высказывания» в адрес конгрессменов.
Автором документа, в котором указано, что расистская риторика главы государства «усилила ненависть» к «новым цветным американцам», стал член Конгресса Том Малиновский. В личном микроблоге он подчеркнул, что палате придется выбирать между мировоззрением президента Рейгана, который верил в усиление Америки «благодаря мигрантам», и «посланием президента Трампа о страхе».
По данным издания The Hill, ранее Трамп обратился к четырем женщинам из Конгресса, среди которых Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар. При этом он позволил себе негативно высказаться об их родине, пожелав им «решить проблемы в совершенно разбитых, погрязших в преступности местах, откуда они родом».
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