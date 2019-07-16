Эксперт: Пессимистичный прогноз Bloomberg по курсу рубля маловероятен
Пессимистичный прогноз Bloomberg по курсу рубля крайне маловероятен, так как все факторы ведут скорее к укреплению российской валюты. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.
Агентство Bloomberg выяснило мнение ведущих аналитиков по поводу курса рубля к концу 2019 года. Большая часть экспертов предполагают, что к концу года курс российской валюты будет в районе 65 рублей за доллар.
При этом валютный стратег крупнейшего банка Польши Ярослав Косатый прогнозирует заметное ослабление рубля. По его мнению, курс может дойти до 69 рублей за доллар. Причина подобного ослабления — снижение ключевой ставки ЦБ.
Константин Ордов считает, что курс российской валюты к концу года составит 63 рубля за доллар, передает rueconomics.ru.
— Минфин не планирует снижать ни объемы привлечения долга, ни покупки валюты, поэтому смягчение денежно-кредитной политики ЦБ не будет существенным, — отметил эксперт.
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