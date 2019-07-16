СМИ: Немецкие врачи выявили новые проблемы со здоровьем у Ангелы Меркель

Немецкие врачи в очередной раз обратили внимание на одно из недавних публичных выступлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По данным специалистов, изучивших разговор политика с журналистами в Париже о своем участии в праздновании Дня взятия Бастилии, к уже существующим проблемам Меркель со здоровьем прибавилась одышка.

Канцлер высоко оценила приглашение президента Франции Эммануэля Макрона отпраздновать вышеуказанную памятную дату, но сделала это не очень уверенно. В немецком правительстве заверили, что с ее самочувствием все в порядке. За некоторое время до речи она просто сбила дыхание, так как пришлось подниматься по лестнице слишком быстро. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о треморе и дрожи Меркель на трех разных официальных мероприятиях за последний месяц.

Впервые у канцлера ФРГ случился приступ 18 июня, когда она принимала украинского лидера Владимира Зеленского. Окружающие заметили недомогание, но никто не решился подойти и помочь, видимо, опасаясь нарушить протокол.

27 июля произошел аналогичный случай: политик почувствовала себя дурно на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

10 июля Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи. На этот раз это произошло во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

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