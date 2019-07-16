Электробусы начали курсировать еще на двух маршрутах столицы
Электробусы начали курсировать еще на двух столичных маршрутах – № 778 и Sk. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Маршрут № 778 проходит по Третьему транспортному кольцу от Рижского вокзала до Спартаковской площади. Электробусы с обозначением Sk курсируют по территории инновационного центра «Сколково».Теперь инновационный транспорт работает на одиннадцати московских маршрутах.
Электробус рассчитан на 85 пассажиров и имеет от 30 сидячих мест. Транспорт оборудован системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне находятся медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Автобусы на электронной тяге ежедневно перевозят около 70 тысяч пассажиров.
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