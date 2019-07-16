Четыре детских сада и одну школу возведут за счет средств инвесторов в Москве

До конца текущего года в столице завершится строительство одной школы и четырех детских садов. Работы будут проведены за счет средств частных инвесторов. Об этом 16 июля сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новая школа, расположенная в районе Нагатинский затон, будет рассчитана на 550 мест. Объект возведут в составе жилого комплекса.

—До конца года планируется ввести в эксплуатацию четыре детских сада, возведенных за счет внебюджетных средств, — сообщил Сергей Левкин.

По его данным, за счет средств инвесторов в столице уже построено четыре школы и шесть детских садов. Три из них примут детей уже 1 сентября. В это же время стартуют занятия и в двух школах, расположенных на территории Новой Москвы. Одна из них расположена в поселке Ликова поселения Внуковское и рассчитана на 600 человек. Вторая школа откроется в поселении Московский в составе жилого комплекса.

Всего в период с 2011 по 2018 годы за счет средств инвесторов было построено 23 школы и блока начальных классов, рассчитанных на более чем 18 тысяч рабочих мест.

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