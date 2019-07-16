На территории сырного кластера в Подмосковье начнут строить 4 завода

• 13:15 • 16 июля 2019
Поделиться:
0
doc768tdzj8zc81cynzq83t
На территории кластера планируют производить около 15 тысяч тонн сыра каждый год
Фото: Скриншот с видео на youtube/syrodelie.com
На территории сырного кластера в Дмитровском городском округе Подмосковья планируют заложить четыре завода, сообщает «Радио 1». На развитие кластера выделено 900 миллионов рублей из регионального бюджета.
В настоящее время завершен процесс подготовки индустриального парка: проведены газ, электричество, коммунальные сети.
На территории кластера планируют производить около 15 тысяч тонн сыра каждый год. После запуска заводов в области появится более 600 рабочих мест.
Первое предприятие планируют открыть в следующем году.
Читайте также: Как и почему меняется отношение россиян к молоку
Теги:
14:3416 июля 2019
14:2816 июля 2019
14:2516 июля 2019
14:0416 июля 2019
13:5116 июля 2019
13:3916 июля 2019
13:2816 июля 2019
13:1816 июля 2019
12:5916 июля 2019
12:4016 июля 2019
12:3816 июля 2019
12:2716 июля 2019
12:2716 июля 2019
12:1716 июля 2019
12:0716 июля 2019
12:0316 июля 2019
12:0216 июля 2019
11:3916 июля 2019
11:2716 июля 2019
11:1016 июля 2019
11:0316 июля 2019
10:3716 июля 2019
10:3516 июля 2019
10:2116 июля 2019
10:0516 июля 2019
09:5516 июля 2019
09:3216 июля 2019
09:2516 июля 2019
09:0916 июля 2019
08:5116 июля 2019
08:3716 июля 2019
08:1516 июля 2019
06:5516 июля 2019
06:3416 июля 2019
06:1416 июля 2019
05:5416 июля 2019
05:3316 июля 2019
04:5616 июля 2019
04:3716 июля 2019
03:4416 июля 2019
03:1816 июля 2019
02:5616 июля 2019
02:3816 июля 2019
02:1516 июля 2019
01:5416 июля 2019
01:3616 июля 2019
00:3416 июля 2019
00:1316 июля 2019
23:5115 июля 2019
23:1715 июля 2019
22:2515 июля 2019
22:1415 июля 2019
21:5415 июля 2019
21:1315 июля 2019
20:5315 июля 2019
20:5215 июля 2019
20:4015 июля 2019
20:0315 июля 2019
19:5215 июля 2019
19:2515 июля 2019
19:1815 июля 2019
19:1415 июля 2019
19:0515 июля 2019
18:5815 июля 2019
18:3715 июля 2019
18:1615 июля 2019
18:1615 июля 2019
18:0515 июля 2019
17:5315 июля 2019
17:5015 июля 2019
17:2215 июля 2019