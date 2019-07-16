Депутат Госдумы прокомментировал возможный крах рубля в конце 2019 года
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский заявил, что говорить об обвале российской валюты преждевременно.
Ранее ведущий польский стратег Ярослав Касатов спрогнозировал существенное падение рубля — якобы курс доллара вырастет до 69 рублей уже к концу 2019 года.
В свою очередь депутат призвал следить за обстановкой спокойно и не делать поспешных выводов.
— Любое высказывание насчет курса валюты будет правдой. На падение или взлет курса влияет множество факторов. Я считаю, что стоит следить за передвижением курса в течение года и делать выводы на основе этого, — заключил парламентарий в интервью корреспонденту «Вечерней Москвы».
Он также добавил, что за этот год валюта в целом переживает как взлеты, так и падения, в связи с чем анонсировать сколько-нибудь точный исход не представляется возможным.
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