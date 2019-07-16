Сбежавшего от дрессировщика тигра пожалели в Сети
В социальных сетях набирает популярность видеоролик, снятый автомобилистом из Иванова. На видео запечатлен тигр в ошейнике с поводком, который прогуливается по проезжей части без дрессировщика. Изначально хищник нежился на машине, однако в какой-то момент вырвался, но далеко не ушел.
В местных пабликах некоторые решили, что это своеобразная рекламная кампания в честь приезжего цирка. Однако большинство комментаторов пожалели зверя:
«Бедные животные из этих приезжих цирков», — считает Тема Хакимов.
«Не надо никому ходить в эти цирки, и животных так мучить не будут. Бедный котенок», — отметила Алена Сорокина.
«Бедное животное, не от счастливой жизни тигр его шарахается. Додумались же тигра так по городу катать», — написала Алена Баранова.
Многие пользователи попросили полицейских разобраться, как сообщают местные СМИ, в МВД Иванова инициировали проверку по данному факту.
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