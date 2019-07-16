И в дождь, и в слякоть: как правильно выбрать тормоза для велосипеда

В последнее время все больше москвичей ездят по городу не на личном автомобиле или общественном транспорте, а используют велосипед — собственный или взятый на прокат. Как многие уже успели заметить, погода в последнее время нас не балует — то и дело идет дождь. А потому частенько в соцсетях люди пишут: «У меня плохие тормоза, скрипят!» — или что-то вроде того. Почему такое происходит с велосипедами, мы решили узнать у мастера по их ремонту Михаила Красильникова.

— То, что тормоза велосипеда скрипят в сырую погоду, — это нормально, — успокоил Михаил. — Но за тормозами нужно следить, особенно когда на дорогах мокро.

Причиной такого скрипа, по мнению Михаила Красильникова, является вода, попадающая на ободные тормоза. Вот от этого велосипед и тормозит хуже.

— Сейчас можно встретить четыре типа велосипедных тормозов: классические барабанные — они находятся внутри втулки заднего колеса, и для того чтобы затормозить, нужно крутить педали назад — до полной остановки велосипеда. Такие тормоза не самые эффективные, и если резко затормозить на большой скорости, то, скорее всего, вас занесет. А можете и упасть, — пояснил специалист.

Ободные тормоза (резиновые колодки прижимаются к обеим сторонам обода колеса — прим. «ВМ») более эффективны. Но, опять же, не в дождь.

Чуть лучше ведут себя механические дисковые тормоза. В них колодки зажимают небольшой стальной диск, установленный на оси колеса. Такие не боятся воды (если, конечно, не въезжать в речку), но стоит уронить велосипед или неаккуратно загрузить его в машину, даже от легкого удара диск может погнуться.

Еще бывают тормоза и с гидравлическим приводом. Они надежны, но если уж сломались, то починить без специального оборудования их будет трудно. К тому же, в гидравлической системе часто используется особое масло.

Михаил Красильников советует в городе пользоваться все-таки обычными ободными тормозами с обычными же тормозными колодками.

— При внимательном уходе и регулировке они очень эффективны и просты в эксплуатации. Да и стоят недорого, — советует мастер.

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