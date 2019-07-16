Около 30 человек в Москве отравились едой из вендинговых автоматов
Около 30 человек в Москве обратились за медицинской помощью после употребления продукции под брендом Healthy food. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Продукция приобреталась через автоматы в бизнес-центрах. В шести административных округах по 20 адресам столицы госпитализированы 17 человек с подозрением на сальмонеллез.
По состоянию на 16 июля 2019 года за медицинской помощью обратились 28 человек. Роспотребнадзор обнаружил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству готовой продукции компании под брендом Healthy food.
На части упаковок применили авансовую маркировку и неправомерно установили пролонгированные сроки годности, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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