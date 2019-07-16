Врач объяснила, кому может навредить йодированная соль

С 1 июня 2020 года производителей хлебобулочных изделий могут обязать использовать при изготовлении продуктов йодированную соль. Такой законопроект готовит Министерство здравоохранения РФ. Кроме того, согласно документу, с 1 июня 2022 года вся пищевая соль должна быть обогащена йодатом калия. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, всем ли людям пойдет на пользу йодированная соль и есть ли побочные действия от ее переизбытка.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что использование йодированной соли вместо обычной пищевой — это, безусловно, хорошая инициатива.

— Сегодня практически у 70 процентов москвичей наблюдается дефицит йода, — прокомментировала она корреспонденту «Вечерней Москвы». — Мы живем далеко от моря, практически не питаемся морепродуктами. Раньше в нашей стране уже была попытка обогатить йодом всю соль, но она оказалась неудачной. Тогда использовался йод в неустойчивой форме. Он достаточно быстро выдыхался, а при термической обработке и вовсе испарялся. Сейчас же используется другая форма йода.

Однако продукты, обогащенные йодированной солью, будут полезны не всем.

— Отдельным категориям населения лучше воздержаться от употребления продуктов, обогащенных йодом. Как правило, людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы, они могут навредить, — сказала врач-диетолог.

А вот здоровым можно не бояться употребления продуктов, в которых содержится йодированная соль.

— Концентрация йода в них, как правило, минимальна. Она поможет возместить недостаток этого вещества в организме, но никак не вызовет его передозировки, — отметила Елена Соломатина.

Тем не менее налегать на соленые продукты крайне нежелательно.

— Соль сама по себе в больших количествах грозит серьезными проблемами. Из-за нее происходит задержка жидкости в организме, повышается артериальное давление, возникают отеки, нарушается обмен веществ. Людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также пожилым желательно ограничить употребление соли, — рекомендует врач-диетолог.

Таким образом, здоровым людям йодированная соль принесет пользу, но употреблять продукты с ее содержанием нужно умеренно, чтобы избежать нежелательных последствий от переизбытка соли.

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