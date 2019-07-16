Сергей Шойгу подвел итоги весеннего призыва

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, прежде чем приступить к рассмотрению стоящих в повестке дня вопросов, глава военного ведомства страны генерал армии Сергей Шойгу представил своего нового заместителя — Юнус-Бека Евкурова, назначенного на эту должность указом президента России от 8 июля 2019 года. Сергей Шойгу сказал, что заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации.

Один из вопросов в тематической части совещания был посвящен итогам завершившегося призыва на военную службу. Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженные силы и другие войска было направлено 135000 человек.

Глава военного ведомства отметил, что все запланированные мероприятия на местах проходили максимально открыто. В составе призывных комиссий постоянно работали около 2000 представителей общественных организаций, их заседания посетили более 8000 родителей. Все это, по словам министра обороны России, укрепляет отношения между армией и обществом, повышает уровень взаимного доверия.

Он также подчеркнул, что за последние пять лет почти в четыре раза сократилось число юношей, уклонившихся от военной службы. Среди новобранцев все больше физически крепких и морально устойчивых молодых людей, у которых за плечами высшее или среднее профессиональное образование.

Министр обороны России особо выделил то, что повышению привлекательности военной службы способствует процесс по созданию научных и научно-производственных рот. Сейчас в армии и на флоте талантливые выпускники вузов служат в четырех научно-производственных и 17 научных ротах, пять из них дислоцированы в ВИТ — Военном инновационном технополисе «ЭРА».

Читайте также: Абитуриенты ракетного вуза демонстрируют высокую мотивацию