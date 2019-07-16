Ученые объяснили, женщины с каким типом фигуры склонны к болезням сердца

Американские ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна рассказали о том, что склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям может быть связана с типом фигуры женщины. Об исследовании подробно рассказали в European Heart Journal.

Специалисты в течение 19 лет наблюдали за пациентками в постменопаузе со здоровым весом. Их задачей было найти связь между концентрацией жира в определенных местах и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего в эксперименте участвовали 2683 женщины. На начало исследования ни у одной из них не было обнаружено проблем в работе сердца. В конце наблюдения ученые сообщили, что в течение нескольких лет эксперимента у 202 пациенток произошел сердечный приступ и еще у 105 участниц — инсульт.

Причем чаще всего проблемы с сердечно-сосудистой системой возникали у женщин с большой концентрацией жира вокруг талии. И наоборот, обладательницы талии с меньшим процентом жира были менее склонны к опасным недугам.

Кроме того, пациентки с пышными бедрами на 40 процентов меньше подвержены болезням сердца, чем те, у кого бедра узкие.

Ученые объяснили, что лишний жир на животе — результат недостаточной физической активности. Сокращение жира, в свою очередь, приводит к улучшению работы сердца.

Зато исправную работу сердечно-сосудистой системы у женщин с полными бедрами исследователи объяснить так и не смогли. Чтобы раскрыть этот секрет, ученым потребуются дополнительные исследования.

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