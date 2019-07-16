«Мостотрест» займется строительством участка Северо-Восточной хорды
Компанию, которая займется строительством участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, определили торги. Этой работой займется ПАО «Мостотрест», сообщил 16 июля руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Торги по определению подрядной организации завершены. Предстоит выполнить большой объем работ, в ближайшее время выйдем на строительную площадку. Завершить строительство планируем в 2022 году, — рассказал Бочкарев.
Согласно проекту, планируется строительство 17,9 километра дорог. В их числе три эстакады, три моста через реку Лихоборку и реконструкция моста через реку Яузу.
Специалисты проведут реконструкцию подземного пешеходного перехода около станции метро «Ботанический сад», а также возведут один пешеходный тоннель в районе Сигнального проезда.
Общая длина Северо-Восточной хорды составит около 35 километров. Она охватит 28 районов города, соединив несколько шоссе.
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