Синдром профессионального выгорания: как бороться и как не допустить

Если работа перестала приносить удовольствие, продуктивность снизилась, а концентрировать внимание все сложнее, скорее всего, вас настигло профессиональное выгорание. Это состояние не только снижает качество жизни, но и грозит серьезными конфликтами на работе и дома. О том, как справиться с выгоранием и как не допустить его в будущем, «Вечерней Москве» рассказала директор Московской психологической службы населения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Нина Петроченко.

— Нина Алексеевна, кто наиболее подвержен профессиональному выгоранию?

— Столкнуться с проблемой может практически каждый человек. Однако, как правило, синдром развивается у специалистов «помогающих» профессий. Эта работа связана с эмоционально-насыщенным деловым общением и высокой ответственностью: медицинские и социальные работники, преподаватели, менеджеры среднего звена и руководители, специалисты в сфере управления. Эти люди постоянно в контакте с другими людьми.

Выгорание — беда почти всех перфекционистов. Если у человека завышенные требования к себе, он склонен к тревожности и страдает «сверхответственностью», шансы получить выгорание увеличиваются.

Бывает, выгорание возникает элементарно в периоды профессионального кризиса. Человек работает 10–15 лет в одном и том же месте, «засиживается» и начинает скучать. Карьерных перспектив не предвидится, стимул теряется, создаются условия к психологической апатии.

— А как распознать синдром?

— Симптоматика проникает во все сферы жизни человека. Во-первых, он ощущает физические симптомы. Это обыкновенная усталость, быстрая утомляемость, нарушение сна. Могут даже возникнуть проблемы с дыханием, одышка, повышение артериального давления и болезни сердечно-сосудистой системы.

Одновременно человек начинает чаще негативно оценивать окружающих его людей, ситуации, испытывать чувство подавленности — это все относится к эмоциональным симптомам. Изменяются и поведенческие привычки: интерес к работе заменяется формальным подходом к выполнению должностных обязанностей.

Наконец, вместе с прочими наблюдаются социальные симптомы: теряется любопытство к организации своего досуга и к развлечениям в принципе, человек чувствует себя изолированным от внешнего мира, ощущает себя одиноким.

— Насколько опасен синдром профессионального выгорания?

— Выгорание влечет за собой конфликты и на работе, и дома. Конечно, снижается качество работы: человек допускает все больше профессиональных ошибок. Паниковать не стоит. Поверьте, наш организм обладает огромным потенциалом и гибкостью, и это позволяет нам приспосабливаться к самым разным изменениям. Развитие профессионального выгорания можно предотвратить, а если оно уже настигло — свести к минимуму все возможные последствия тоже возможно!

Общение с близкими людьми — лучшая профилактика стрессов и других эмоциональных проблем, считает Нина Петроченко Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

— Как понять, где профессиональное выгорание, а где действительно сигнал к действию: работу надо менять?

— Универсального ответа здесь нет. Лучше всего на эту тему пообщаться с психологом. Эксперт поможет человеку посмотреть на ситуацию извне и увидеть перспективы в профессиональном развитии.

— То есть самостоятельно победить профессиональное выгорание нельзя?

— Можно. Но все зависит от степени эмоционального выгорания, а также от самого человека. Имеются базовые принципы, которыми стоит воспользоваться каждому.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее.

— Во-первых, нужно понять и постараться запомнить несколько тезисов. Проблемы, в том числе серьезные, — это неотъемлемая часть нашей жизни. Общение с близкими — лучшая профилактика стрессов и других эмоциональных проблем. Конкуренция не всегда действительно нужна в работе, иногда совсем незачем конкурировать с коллегами. И еще следует учитывать, что все начинается с установки «мое внутреннее состояние зависит только от меня».

Во-вторых, попробуйте приобрести следующие полезные привычки: научитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; записывайте свои достижения, периодически перечитывайте их и гордитесь ими; концентрируйтесь на приятном — больше думайте о позитивных моментах своей жизни; обязательно находите время для отдыха; заботе о своем теле — старайтесь находить время для физических нагрузок; научитесь расставлять приоритеты в своей работе; определите краткосрочные и долгосрочные цели и сделайте их своими ориентирами; распределяйте свои нагрузки равномерно; подумайте, какие ситуации вызывают стресс, как научиться их смягчать; изучите приемы саморегуляции состояния.

— А что такое «приемы саморегуляции состояния»? Можно контролировать свое состояние и умерить синдром профессионального выгорания?

— Такие приемы на самом деле есть у каждого. Кто-то читает книги, другие занимаются спортом, третьи предпочитают массаж. Психологи рекомендуют техники позитивного мышления, дыхательные техники и техники мышечной релаксации. Есть, например, упражнение «переоценка трудных ситуаций». Нужно спросить себя, что ожидает меня в самом худшем случае, приготовиться принять это как неизбежное, а затем спокойно подумать, как изменить ситуацию.

— Что делать, если все способы перепробованы, а результата так и нет?

— Если с симптомами выгорания справиться самостоятельно не получается, нужно обратиться к специалистам как можно скорее. Наши психологи в Московской службе психологической помощи населению проводят индивидуальные консультации и составляют программы поддержки с учетом особенностей человека и сложившейся ситуации. Это помогает не только победить выгорание, но и сохранить здоровье и профессиональное долголетие.

СПРАВКА

Московская служба психологической помощи населению существует с 2003 года. Ее подразделения открыты в каждом округе Москвы. Телефон для справок: +7 (499) 173-09-09. Телефон неотложной психологической помощи в Москве: 051 (круглосуточно, бесплатно с городского телефона). С мобильного телефона: 8 (495) 051.

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