Киркоров рассказал о деталях аварии с фурой
Фура с концертным оборудованием российского артиста Филиппа Киркорова попала в аварию в Ростовской области. Сообщается, что произошло это из-за сложной трассы, на которой водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.
Также уточняется, что оборудование и костюмы знаменитости не были повреждены.
Ранее МЧС по Ростовской области сообщало о том, что утром 16 июля на дороге Волгодонск — Ольгинская фура съехала с трассы и работникам пожарно-спасательной службы пришлось отбуксировать машину, в которой находилось концертное оборудование певца. Об этом пишет РИА Новости.
— Слухи сильно преувеличены. Все нормально, все живы-здоровы, оборудование цело, костюмы целы, — прокомментировал ситуацию Киркоров.
Он сообщил, что дорога в некоторых местах была сложной, водитель не справился с управлением. Сотрудники МЧС незамедлительно оказали помощь.
— Не было никаких аварий и никто не пострадал. Просто из-за неблагоприятных погодных условий, скользкой дороги, фура с оборудованием немного съехала в кювет. Оборудование не пострадало. Сотрудники пожарно-спасательной части любезно помогли отбуксировать машину, и тур продолжается без изменений в графике.Все уже подъезжают к месту назначения, все хорошо, — сообщила пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская корреспонденту «ВМ».
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