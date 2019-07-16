Госдума намерена увеличить штрафы за незаконные полеты
• 15:06 • 16 июля 2019
Поделиться:
0
doc768uu5a111z127gxlgn3
Согласно документу, кратно увеличиваются штрафы за пренебрежение федеральными правилами использования воздушного пространства
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Госдума приняла во втором чтении проект об усилении ответственности за незаконные полеты, сообщает ФАН.
Депутаты намерены увеличить размер штрафов за пренебрежение федеральными правилами использования воздушного пространства. Штраф для граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц он может возрасти до 150 тысяч.
Также законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушение правил плавания на морском и внутреннем водном транспорте.
Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов отметил, что необходимость принятия подобного законопроекта продиктована современными реалиями.
Читайте также: Система сигналов, снижающая вероятность авиакатастроф, создана в России
Теги:
16:0616 июля 2019
15:5316 июля 2019
15:5216 июля 2019
15:4716 июля 2019
15:3716 июля 2019
15:2616 июля 2019
15:0616 июля 2019
14:5816 июля 2019
14:4316 июля 2019
14:3416 июля 2019
14:2816 июля 2019
14:2516 июля 2019
14:0416 июля 2019
13:5116 июля 2019
13:3916 июля 2019
13:2816 июля 2019
13:1816 июля 2019
12:5916 июля 2019
12:4016 июля 2019
12:3816 июля 2019
12:2716 июля 2019
12:2716 июля 2019
12:1716 июля 2019
12:0716 июля 2019
12:0316 июля 2019
12:0216 июля 2019
11:3916 июля 2019
11:2716 июля 2019
11:1016 июля 2019
11:0316 июля 2019
10:3716 июля 2019
10:3516 июля 2019
10:2116 июля 2019
10:0516 июля 2019
09:5516 июля 2019
09:3216 июля 2019
09:2516 июля 2019
09:0916 июля 2019
08:5116 июля 2019
08:3716 июля 2019
08:1516 июля 2019
06:5516 июля 2019
06:3416 июля 2019
06:1416 июля 2019
05:5416 июля 2019
05:3316 июля 2019
04:5616 июля 2019
04:3716 июля 2019
03:4416 июля 2019
03:1816 июля 2019
02:5616 июля 2019
02:3816 июля 2019
02:1516 июля 2019
01:5416 июля 2019
01:3616 июля 2019
00:3416 июля 2019
00:1316 июля 2019
23:5115 июля 2019
23:1715 июля 2019
22:2515 июля 2019
22:1415 июля 2019
21:5415 июля 2019
21:1315 июля 2019
20:5315 июля 2019
20:5215 июля 2019
20:4015 июля 2019
20:0315 июля 2019
19:5215 июля 2019
19:2515 июля 2019