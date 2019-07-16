Госдума приняла законы о наказании за воспрепятствование работе врачей

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законы о введении ответственности за недопуск машин скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе врачей. Поправки, принятые нижней палатой Федерального собрания 16 июля, были разработаны вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета ГД по охране здоровья Дмитрием Морозовым при посредничестве министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

В рамках одного из законов вводится уголовная ответственность за воспрепятствование деятельности медиков, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента. Теперь правонарушителю грозят до двух лет лишения свободы, принудительные работы до двух лет и штраф до 80 тысяч рублей. Если же больной скончался, тюремный срок увеличивается до четырех лет.

Согласно второму закону, за препятствование работе врачей, не сказавшееся на состоянии пациента, взимается штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Помимо прочего, водителям, не пропустившим карету скорой помощи или иные машины экстренных служб с включенными мигалками и звуковым сигналом, будут выписывать штраф до пяти тысяч рублей, а также лишать прав на срок от трех месяцев до одного года. Об этом пишет РИА Новости.

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