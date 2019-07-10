Специалисты рассказали о самых частых причинах вызова скорой помощи в России
Специалисты ЦНИИ проанализировали работу скорой медицинской помощи в 2018 году и рассказали, по каким причинам чаще всего россияне пользуются ее услугами.
Так, в прошлом году чаще всего экстренно обращались к врачам из-за внезапных заболеваний и состояний. Всего таких вызовов в 2018 году было 31,5 миллиона.
Вторым по популярности поводом для вызова скорой помощи стали травмы и отравления. С такими проблемами в прошлом году обращались 3,8 миллиона жителей России.
Медицинская эвакуация была совершена 3,6 миллиона раз. А по причине родов и патологий беременности медики выезжали экстренно 552 тысяч раз.
Специалисты сообщили, что всего в прошлом году было совершено 43,9 миллиона выездов врачей скорой помощи. Об этом сообщает портал RT.
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