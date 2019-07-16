Личное авто — не модно. Трендом стали каршеринг и такси

По всей Москве нынче разбросано уже 19,5 тысячи каршеринговых авто — второй показатель во всем мире. Регулярно машиной напрокат в столице пользуются около миллиона человек. Пользователей привлекает удобство аренды и низкий средний чек в 257 рублей.

— Почти у 70 процентов пользователей каршеринга есть собственный автомобиль, который они оставили дома, в гараже или на даче, — рассказывал заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Пользоваться своей машиной стало затратным делом. Только на парковку утекает до 300 рублей в час. А если приплюсовать страховку, ремонт, бензин, стоимость владения переваливает за 30 тысяч рублей в месяц — около 40 процентов от средней зарплаты москвича.

Каршеринг же избавляет пользователя от мороки с машиной. Берете и едете. Альтернативой своей и арендованной машине вполне могло бы стать такси.

По данным mos.ru, им пользуются около 890 тысяч человек в сутки. Долго машину ждать не приходится, время подачи — всего пять-семь минут. Но такси обойдется вам дороже того же каршеринга, средний чек составляет 473 рубля. Зато у клиента не болит голова, все заботы на себя берет ваш водитель.

Можно расслабиться, наслаждаться приятной музыкой и видом из окна. Но люди все еще не спешат расставаться со своими автомобилями. За последние восемь лет их количество выросло почти на 30 процентов — до 7,7 миллиона. При этом ежедневно на дороги выезжает почти 3,5 миллиона машин. Это и понятно, свое ближе к телу.

Попутчикам станет теснее

Онлайн-агрегаторам совместных поездок на автомобиле могут поставить жесткие рамки работы. Нормы, по данным СМИ, уже подготовил Минтранс.

На сегодняшний день сервис на российском рынке представлен одним крупным французским игроком.

Если новый федеральный закон и поправки к действующим нормам будут приняты, то с водителями нельзя будет рассчитаться за наличные, в сутки позволят совершать не более двух рейсов, а количество попутчиков не должно превышать пяти человек.

По некоторым данным, проект об ограничении карпулинга, как еще называют эту услугу, продлится до 25 июля. Сообщается, что в правительство разрабатываемый законопроект еще не вносился.

Сложнее станет и водителям, которые захотят кого-нибудь подвести: теперь от перевозчика могут потребовать наличие прав категории В и наличие водительского стажа не менее двух лет. Кроме того, регулятор планирует следить за тем, не совершал ли пользователь коммерческие рейсы. В случае нарушения новых правил пользователь может быть заблокирован.

Помимо французской компании, аналогичные сервисы развивают и другие игроки рынка, которые инициативу Минтранса пока не комментируют. Ряд экспертов уверены, что поправки не должны ударить по сервисам карпулинга.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов:

— Каршеринг еще не стал альтернативой личному транспорту, но активно развивается в этом направлении. Особенно аренда авто удобна для молодежи, которая активно пользуется технологиями.

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