Прийти в форму за две недели: секреты похудения звёздных мамочек

Певица Нюша в Instagram похвасталась стройной фигурой через 8 месяцев после рождения первенца. Фотографии вызвали фурор у подписчиков. Среди знаменитостей вообще стало популярным демонстрировать своё подтянутое тело после родов и делиться советами, как быстрее сбросить лишний вес.

Известная телеведущая Регина Тодоренко в первый раз стала мамой в декабре прошлого года и всего за пару месяцев вернулась в форму. Телеведущая рассказала, как быстро привела себя в порядок после рождения первого ребёнка. Тодоренко придерживалась правильного диетического питания, ела каждые три-четыре часа небольшими порциями. Она перестала есть кисломолочные продукты, в свой рацион включила: брокколи, авокадо, кабачки, шпинат, овсяную, и гречневую кашу, морковь, рис, индейку, кролика, лук. Тодоренко занималась йогой и много ходила. По мнению телеведущей, вести активный образ жизни до, во время и после беременности необходимо.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Регина Тодоренко до родов Фото: Официальная страница Регины Тодоренко в instagram (https://www.instagram.com/reginatodorenko/)

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Регина Тодоренко после родов Фото: Официальная страница Регины Тодоренко в instagram (https://www.instagram.com/reginatodorenko/)

Певица Ханна в сентябре прошлого года родила первенца и восстановилась уже через месяц. Она быстро сбросила вес, потому что правильно питалась- минимум углеводов, никакой вредной пищи. Певица ела много овощей, орехов и авокадо. Ханна также рассказала, что носила бандаж каждый день и ночь.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Певица Ханна до родов Фото: Официальная страница Ханны в instagram (https://www.instagram.com/offi_hanna/)

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Певица Ханна после родов Фото: Официальная страница Ханны в instagram (https://www.instagram.com/offi_hanna/)

Виктория Лопырева в феврале родила сына и уже через две недели пришла в отличную форму. Модель ещё до родов прибегала к диетам, поэтому сама составила себе рацион. Главное, по мнению телеведущей, много двигаться, пить достаточное количество воды. Лопырева рассказала, что не придерживается определенной диеты, но врачи советуют ей ограничить употребление молока. Модель также избегает блюд из сырых продуктов, тяжелую пищу, отказывается от шоколада и ягод.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Виктория Лопырева до родов Фото: Официальная страница Виктории Лопыревой в instagram (https://www.instagram.com/lopyrevavika/)

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Виктория Лопырева после родов Фото: Официальная страница Виктории Лопыревой в instagram (https://www.instagram.com/lopyrevavika/)

Анна Хилькевич после рождения второго ребенка похудела до 55 килограмм за две недели. Об этом она написала в своём аккаунте в instagram. Своим подписчикам она рассказала, что самое важное при похудении — это диета кормящей мамы, быстрый темп по жизни и массажи. Актриса поделилась, что полностью отказалась от сладкого и мучного. Чтобы сбросить лишний вес, Хилькевич также использовала и аппаратные методики: rf лифтинг.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Анна Хилькевич до родов Фото: Официальная страница Анны Хилькевич в instagram (https://www.instagram.com/annakhilkevich/)

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Анна Хилькевич после родов Фото: Официальная страница Анны Хилькевич в instagram (https://www.instagram.com/annakhilkevich/)

Дарья Мельникова в декабре прошлого года второй раз стала мамой. В своём блоге она раскрыла секреты питания, чтобы быстро прийти в форму после родов.

— Я ела только тёплую пищу. Восстанавливающую. Я совсем не ела ничего сырого и холодного. Пила восстанавливающие бульоны из сухофруктов. Старалась больше лежать. Подвязывалась, — поделилась актриса.

В этот раз, по словам звезды, она похудела гораздо быстрее, чем после первых родов, потому что стремилась помочь организму восстановиться. Дарья также поделилась своим меню на день: завтрак — каша, блины или сырники, обед — суп, ужин — овощи с рыбой или птицей. Перед сном звезда предпочитает чай с мёдом и ромашкой.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Дарья Мельникова до родов Фото: Официальная страница Дарьи Мельниковой в instagram (https://www.instagram.com/melnikovadsh/)

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Дарья Мельникова после родов Фото: Официальная страница Дарьи Мельниковой в instagram (https://www.instagram.com/melnikovadsh/)

Читайте также: Диетолог назвал топ-5 правил безопасного похудения