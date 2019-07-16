Мост они взорвут? Не смешите

Вот ему неймется… забыл украинский политик великую мудрость, состоящую в том, что не всегда надо чесать то место, которое чешешь, а то выйдет больно, плохо и очень печально.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью о способности украинских ракет в течение нескольких минут снести российский мост, построенный через Керченский пролив. Он также отметил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море.

Эх, господин Турчинов! Вы бы лучше не впадали или хоть не высказывали во всеуслышание свои фантазии о «страшной мести» «ужасным и подлым» россиянам во главе с демоническим Путиным. Украина, как было заявлено в 2014-м и, вроде бы, продолжается до сих пор, придерживается европейских ценностей. Однако ни один европейский политик за последние лет пятнадцать не позволил себе такого заявления.

Конечно, удачный залп ракетами может обвалить 19-ти километровый Крымский мост. Если схема охраны моста частями войск ПВО России недостаточно хороша и имеет прорехи. Впрочем, то же самое можно заявлять в отношении любого моста в мире. И для этого даже не нужно производить ракеты на Украине, можно и закупить их в США, Израиле, да хоть у соседей-белорусов.

Ну как можно воспринимать Турчинова всерьез? Фото: кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Пан Олександр! Напоминаю: ваш новый президент Зеленский обвиняет прежнюю администрацию во всех мыслимых и немыслимых грехах, пороках и ошибках. А Генпрокуратура и СБУ вполне согласны (все – по своим причинам) и готовы на то, чтобы «разорвать» Порошенко и его окружение на мелкие клочки. Фигурально и реально.

Следователи копают факты, бумаги, свидетельства, чтобы привлечь Порошенко к ответу. А для вас, пан Олександр, даже копать не надо: все ваши приказы, касающиеся службы и действий украинской группировки в «зоне АТО» в 2014-16 годах на Донбассе, визированы и подшиты. И теперь только от Зеленского и его окружения зависит, как скоро за вами явятся «тяжелые» из СБУ с балаклавами на мощных головах. Чтобы проводить до ближайшей клетки, потому что когда-то ведь надо будет предъявить Европе и России головы «стрелочников», ответственных за все.

Это вы – один из главных поджигателей военного конфликта, который продолжается до сих пор, высасывая из нищей Украины людей, деньги, ресурсы. Это хорошо помнят в Москве, Киеве, Донецке и Минске. И уж подавно, не забыли в Брюсселе и Берлине.

Живите пока, пан Олександр, несите свою пургу. Только вот вряд ли у вас есть для этого так много времени, как вам кажется.

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