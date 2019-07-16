Военный обозреватель Виктор Баранец: К войне готовится не Россия, а НАТО

Немецкая газета Die Welt, цитируя доклад бывшего заместителя генсека НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, сообщила о том, что Россия готовится к войне и собирается нанести неожиданный ядерный удар по Черноморскому региону, Прибалтике, Польше и Украине.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил корреспонденту «Вечерней Москвы», что подобные заявления — типичный образчик пропаганды НАТО, США и Евросоюза.

— Его цель — вынудить Россию вернуться в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — считает эксперт. — Ведь об этом ведутся панические разговоры, на днях генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что России «дается последний шанс вернуться в договор».

При этом, заметил специалист, нарушение договоренностей со стороны НАТО зафиксировано уже давно.

— Их претензия заключается в том, что мы якобы разработали ракету, которая выходит за рамки договора, — это 9М729. Но мы-то уже 10 лет тычем американцев носом в их грубейшие нарушения этого же самого договора. Речь идет и о пусковых установках МК41, которые только считаются оборонительными, а на деле ракеты из этой установки, базирующейся в Румынии, способны долететь до Урала. Американцы же разработали беспилотник, который имеет все тактико-технические характеристики ракеты, которая нарушает ДРСНД. И, в конце концов, они создали гиперзвуковую мишень, которую только выдают за мишень, хотя это настоящая ракета.

Действия России, по словам эксперта, стали лишь ответом на эти нарушения. К военным действиям готовится не Россия, а НАТО.

Сам немецкий доклад Баранец считает «великой дурью» и детально объясняет почему:

— Меня обожгла фраза: «Россия готовится к региональным войнам с Европой». Я считаю, что это абсолютное лицемерие. Отвечу простым фактом: за последние годы группировка войск НАТО в Европе в непосредственной близости от российских границ выросла в пять, а то и в 10 раз по основным вооружениям и продолжает наращиваться. Поляки уже собираются целую американскую дивизию в 160 километрах от нашей границы ставить. Так кто же готовится к региональной войне в Европе?

Не менее эмоционально военный эксперт отреагировал и на информацию о ядерном оружии:

— Да вы послюнявьте палец и загляните в нашу доктрину! Там черным по белому написано, что Россия может применять ядерное оружие только в одном, исключительном случае — если против нее применят ядерное оружие. Точка! Это государственный документ, он самому тупому немцу должен быть понятен!

По мнению Баранца, экономическое и политическое положение России делает возможность нападения на Европу бессмысленной и абсурдной.

— «Разогревая» эту свою страшилку, немцы говорят: а куда же Россия может напасть? И указывают на Черноморский регион, Прибалтику, Польшу и Украину, — подчеркивает он. — Давайте пораскинем мозгами. У нас санкции из-за конфликта с Украиной. Это серьезная мера, которая не позволяет нам комфортно жить! У нас еще по горло дел в Сирии! У нас огромное количество экономических проблем. Так какого бы черта нам бросать свои десантные войска и танки на тихую, спокойную Европу?

Эксперт также упомянул о плане НАТО по захвату Калининградской области.

— О нем стало известно уже давно благодаря нашей разведке. И ключевая роль в нем отведена как раз немецкой армии. Так что нападать собираемся не мы, нападать собираются на нас. Но, слава богу, мощь российской армии такова, что эти немецкие генералы и политики могут на нас только потявкать, потому что они знают хорошо, что очень крепко получат по морде!

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